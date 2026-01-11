Форвард «Бостона» Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ
Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после четырёх заброшенных шайб в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) и поблагодарил партнёров по команде.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24 1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31 2:1 Заха (Макэвой) – 07:16 3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp) 4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12 5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41 6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26 6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp) 7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47 8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51 9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26 10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31
«Это потрясающе! Мне повезло. Спасибо партнёрам! Просто будем продолжать в том же духе в завтрашней игре. Мы готовы к следующей игре», — цитирует Хуснутдинова журналист Том Кэрролл в своем аккаунте в соцсети X.
23-летний Хуснутдинов перешёл в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд» в марте 2025 года в результате обмена. На его счету 131 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 36 (15+21) очков. Ранее Хуснутдинов выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и «Сочи».
Комментарии
