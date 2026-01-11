Форвард «Бостона» Хуснутдинов поделился эмоциями после первого покера в НХЛ

Российский нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов поделился эмоциями после четырёх заброшенных шайб в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) и поблагодарил партнёров по команде.

«Это потрясающе! Мне повезло. Спасибо партнёрам! Просто будем продолжать в том же духе в завтрашней игре. Мы готовы к следующей игре», — цитирует Хуснутдинова журналист Том Кэрролл в своем аккаунте в соцсети X.

23-летний Хуснутдинов перешёл в «Бостон» из «Миннесоты Уайлд» в марте 2025 года в результате обмена. На его счету 131 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 36 (15+21) очков. Ранее Хуснутдинов выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА и «Сочи».