Панарин вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян, обойдя Дацюка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:10) и вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян, обойдя Павла Дацюка (918).
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24 1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31 2:1 Заха (Макэвой) – 07:16 3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp) 4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12 5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41 6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26 6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp) 7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47 8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51 9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26 10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31
Теперь на счету Артемия 919 (318+601) очков в регулярках. Лидирует по этому показателю форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1661). Следом идут нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1377), Сергей Фёдоров (1179), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (1059), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалёв (1029).
В нынешнем сезоне 34-летний Панарин провёл 45 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами при полезности «-11».
