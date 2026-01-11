Панарин вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян, обойдя Дацюка

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:10) и вышел на чистое седьмое место по очкам в НХЛ среди россиян, обойдя Павла Дацюка (918).

Теперь на счету Артемия 919 (318+601) очков в регулярках. Лидирует по этому показателю форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1661). Следом идут нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1377), Сергей Фёдоров (1179), форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (1059), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалёв (1029).

В нынешнем сезоне 34-летний Панарин провёл 45 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами при полезности «-11».