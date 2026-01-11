Расписание матчей МХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 января 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Тюменский Легион»;

13:00. «Реактор» – «Мамонты Югры»;

13:00. МХК «Динамо» СПб – «Академия Михайлова»;

13:00. «Ладья» – МХК «Молот»;

13:00. «Ирбис» – «Толпар»;

13:00. «Крылья Советов» – «Амурские Тигры»;

13:00. «АКМ-Юниор» – «Красная Армия»;

13:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо-Карелия»;

13:00. «Чайка» – «Стальные Лисы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 57 очков после 40 матчей.