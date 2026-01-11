Скидки
Хоккей

Вегас Голден Найтс — Сент-Луис Блюз, результат матча 11 января 2026 года, счет 4:2, НХЛ 2025/2026

«Вегас» одержал победу над «Сент-Луисом», россияне очков не набрали
Комментарии

В ночь на 11 января в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Броберг, Парэйко) – 00:53     1:1 Марнер – 07:34     2:1 Айкел (Корчак) – 21:27     3:1 Теодор (Лозон, Марнер) – 35:48     3:2 Нейборс (Томас, Кайру) – 43:33 (pp)     4:2 Стоун – 57:36    

В составе «Вегаса» отличились Митчелл Марнер, Джек Айкел, Ши Теодор и Марк Стоун. За «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас и Джейк Нейборс.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали. Форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко также не отличились в этой встрече.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в ночь на 12 января, а спустя два дня «Сент-Луис» примет «Каролину Харрикейнз».

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
