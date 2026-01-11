«Вегас» одержал победу над «Сент-Луисом», россияне очков не набрали

В ночь на 11 января в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе «Вегаса» отличились Митчелл Марнер, Джек Айкел, Ши Теодор и Марк Стоун. За «Сент-Луис» заброшенными шайбами отметились Роберт Томас и Джейк Нейборс.

Российские нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв очков не набрали. Форварды «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко также не отличились в этой встрече.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в ночь на 12 января, а спустя два дня «Сент-Луис» примет «Каролину Харрикейнз».