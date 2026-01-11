Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 11 января 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 11 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 11 января, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 января 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Дизель»;
13:00. «Динамо-Алтай» – «Кристалл»;
13:00. «Сокол» – «Рязань-ВДВ»;
17:00. «Динамо» СПб – «Нефтяник»;
17:00. СКА-ВМФ – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 68 очков в 42 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 67 очками после 40 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android