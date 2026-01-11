Расписание матчей ВХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 января 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Дизель»;

13:00. «Динамо-Алтай» – «Кристалл»;

13:00. «Сокол» – «Рязань-ВДВ»;

17:00. «Динамо» СПб – «Нефтяник»;

17:00. СКА-ВМФ – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 68 очков в 42 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 67 очками после 40 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (58 очков в 39 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.