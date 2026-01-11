Скидки
Хоккей

Эдмонтон Ойлерз — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 11 января 2026 года, счет 3:4 Б, НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в серии буллитов, у Кузьменко — передача


В ночь на 11 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Капанен) – 09:12     1:1 Перри (Кларк, Кузьменко) – 17:50 (pp)     2:1 Драйзайтль (Бушар) – 21:07     2:2 Ли (Байфилд, Уорд) – 23:42     2:3 Лаферрье (Кларк, Кемпе) – 46:21     3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 49:20 (pp)     3:4 Кемпе – 65:00    

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (дважды) и Коннор Макдэвид, а за «Лос-Анджелес» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Андре Ли и Алекс Лаферрье. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин очков в этой встрече не набрал. Форвард «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.

«Вместе они просто волшебны». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о Кузьменко и Фиале
