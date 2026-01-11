«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в серии буллитов, у Кузьменко — передача

В ночь на 11 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (дважды) и Коннор Макдэвид, а за «Лос-Анджелес» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Андре Ли и Алекс Лаферрье. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин очков в этой встрече не набрал. Форвард «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.