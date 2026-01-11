«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в серии буллитов, у Кузьменко — передача
Поделиться
В ночь на 11 января в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Капанен) – 09:12 1:1 Перри (Кларк, Кузьменко) – 17:50 (pp) 2:1 Драйзайтль (Бушар) – 21:07 2:2 Ли (Байфилд, Уорд) – 23:42 2:3 Лаферрье (Кларк, Кемпе) – 46:21 3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 49:20 (pp) 3:4 Кемпе – 65:00
В основное время в составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (дважды) и Коннор Макдэвид, а за «Лос-Анджелес» заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Андре Ли и Алекс Лаферрье. В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.
Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин очков в этой встрече не набрал. Форвард «Кингз» Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2026
-
09:48
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:06
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:26
-
08:16
-
07:54
-
07:47
-
07:31
-
07:24
-
07:02
-
06:54
-
06:48
-
06:14
-
06:06
-
05:53
-
05:38
-
05:37
-
04:43
-
04:16
-
04:07
-
03:59
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:51
-
02:40
-
02:39