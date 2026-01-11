Расписание матчей КХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 11 января 2026 года (время московское):

14:00. «Трактор» – «Сибирь»;

18:00. ЦСКА – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 45 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 70 очков после 43 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.