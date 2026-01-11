Результаты матчей НХЛ на 11 января 2026 года

В ночь на 11 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 12 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 января 2026 года:

«Колорадо Эвеланш» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:0;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Даллас Старз» — 5:4 ОТ;

«Баффало Сэйбрз» – «Анахайм Дакс» — 5:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Сиэтл Кракен» — 3:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:0;

«Оттава Сенаторз» – «Флорида Пантерз» — 2:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Детройт Ред Уингз» — 0:4;

«Филадельфия Флайерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:7;

«Нэшвилл Предаторз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 0:3;

«Миннесота Уайлд» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» – «Сент-Луис Блюз» — 4:2;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:4 Б.