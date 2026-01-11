Скидки
11 января главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, КАН, кубок Англии, РПЛ, ММА.

Историческое достижение Капризова, доминирующая победа Малинина в США. Главное к утру
Комментарии

Российский форвард Кирилл Капризов стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты Уайлд» в истории, американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, сборная Египта обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Капризов забил гол и стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты» в истории.
  2. Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию.
  3. Египет обыграл Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки. Салах забил победный гол.
  4. Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить на выезде «Филадельфию».
  5. Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», Сорокин отразил 32 броска.
  6. Покер Хуснутдинова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в матче с 12 шайбами.
  7. Роман Шаронов и Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо».
  8. «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче третьего раунда Кубка Англии.
  9. Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5.
  10. «Челси» со счётом 5:1 разгромил 19-ю команду Чемпионшипа «Чарльтон» в Кубке Англии.
