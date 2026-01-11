Историческое достижение Капризова, доминирующая победа Малинина в США. Главное к утру

Российский форвард Кирилл Капризов стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты Уайлд» в истории, американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, сборная Египта обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».