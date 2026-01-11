Историческое достижение Капризова, доминирующая победа Малинина в США. Главное к утру
Российский форвард Кирилл Капризов стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты Уайлд» в истории, американский фигурист двукратный чемпион мира Илья Малинин стал победителем чемпионата США по фигурному катанию, сборная Египта обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в полуфинал Кубка Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Капризов забил гол и стал вторым лучшим бомбардиром «Миннесоты» в истории.
- Илья Малинин победил на чемпионате США по фигурному катанию.
- Египет обыграл Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки. Салах забил победный гол.
- Дубль и два ассиста Кучерова помогли «Тампе» разгромить на выезде «Филадельфию».
- Гол Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс», Сорокин отразил 32 броска.
- Покер Хуснутдинова помог «Бостону» победить «Рейнджерс» в матче с 12 шайбами.
- Роман Шаронов и Юрий Жирков вошли в тренерский штаб московского «Динамо».
- «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче третьего раунда Кубка Англии.
- Арман Царукян уверенно победил Лэнса Палмера на турнире RAF 5.
- «Челси» со счётом 5:1 разгромил 19-ю команду Чемпионшипа «Чарльтон» в Кубке Англии.
