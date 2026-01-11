Главный тренер «Тампы» Купер назвал Кучерова уникальным хоккеистом

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игровые качества российского нападающего команды Никиты Кучерова и назвал его уникальным хоккеистом.

«В этой лиге так много хороших игроков. Они есть в каждой команде. Но он уникален. Его способность видеть лёд, выстраивать игру, знать, что происходит, до того, как это произойдёт. Защитники будут возвращаться за шайбами, и он знает, что парень собирается для этого сделать, ещё до того, как об этом узнает тот, кто возвращается за шайбой.

Я работаю здесь уже около 10 лет, и вы надеетесь, что однажды вам удастся тренировать игрока такого уровня, и мне повезло, у меня их было несколько, и он возглавляет список», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.