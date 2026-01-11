Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампы» Купер назвал Кучерова уникальным хоккеистом

Главный тренер «Тампы» Купер назвал Кучерова уникальным хоккеистом
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высоко оценил игровые качества российского нападающего команды Никиты Кучерова и назвал его уникальным хоккеистом.

«В этой лиге так много хороших игроков. Они есть в каждой команде. Но он уникален. Его способность видеть лёд, выстраивать игру, знать, что происходит, до того, как это произойдёт. Защитники будут возвращаться за шайбами, и он знает, что парень собирается для этого сделать, ещё до того, как об этом узнает тот, кто возвращается за шайбой.

Я работаю здесь уже около 10 лет, и вы надеетесь, что однажды вам удастся тренировать игрока такого уровня, и мне повезло, у меня их было несколько, и он возглавляет список», — приводит слова Купера журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Материалы по теме
Шоу Кучерова продолжается! Набрал четыре очка и стал главной звездой победы «Тампы»
Шоу Кучерова продолжается! Набрал четыре очка и стал главной звездой победы «Тампы»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android