«Трактор» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Сегодня, 11 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и «Сибирью» из Новосибирска. Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В двух предыдущих встречах победу одержали хоккеисты челябинской команды (4:3 Б, 4:3).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» провёл 44 матча, в которых набрал 46 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 39 очками после 44 встреч находится на девятой строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
