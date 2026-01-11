Скидки
Хоккей

Игрок «Салавата» Сучков: идёт рост, когда играешь с таким хоккеистом, как Евгений Кузнецов

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков после победы над «Барысом» (3:1) оценил игру форварда уфимской команды Евгения Кузнецова, отметившегося в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Барыс
Астана
1:0 Сучков (Кузнецов, Жаровский) – 01:00 (5x5)     1:1 Кайыржан (Асетов, Бреус) – 26:43 (5x5)     2:1 Кузнецов (Ремпал, Жаровский) – 45:14 (6x5)     3:1 Кузнецов (Горшков, Ефремов) – 53:37 (5x5)    

«Понимали, что сегодня обязательно нужно было выиграть. Находимся близко в турнирной таблице, там можно поджимать и следующих соперников. Плотная игра получилась, «Барыс» где-то даже грязно играл, нам не нужно было отвечать на провокации. Реально плей-оффный хоккей такой был. Слава богу, выиграли, взяли нужные два очка, особенно в домашней серии.

Мой гол на старте матча? Я просто ехал и ждал. Евгений Кузнецов как будто всеми своими действиями показывал, что он уже уходит и отдаёт. Мастерство у человека, мне оставалось только попасть. Здорово, что так сложилось.

Насколько изменилась игра нашей тройки с приходом Кузнецова? Это дополнительная ответственность. Чувствуешь не сказать что давление, но ты должен соответствовать ему. Скорее, идёт какой-то рост, когда играешь с таким игроком. Стараешься не выпасть и тоже помочь ему — это крутой опыт! Спасибо тренерскому штабу за доверие. С каждой игрой нужно добавлять и стараться зацепиться за эту общую картинку, которая у нас получается в атаке.

Как у нас построена коммуникация с ним вне льда? Евгений — суперобщительный парень, не только в нашей тройке, но и с каждым игроком команды, поэтому только одно удовольствие и позитив.

Играл ли я раньше в приставку Кузнецовым? Это же мой земляк, и я на нём вырос. Недавно показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою. Евгений уже тогда был суперзвездой, а сейчас я играю с ним в одном звене — это дорогого стоит!» – приводит слова Сучкова официальный сайт КХЛ.

