Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хуснутдинов стал девятым россиянином, оформившим покер в матче НХЛ в XXI веке

Хуснутдинов стал девятым россиянином, оформившим покер в матче НХЛ в XXI веке
Комментарии

Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, который смог забросить четыре шайбы в матче Национальной хоккейной лиги в XXI веке. Хоккеист оформил покер в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

Ранее в XXI веке четыре раза за матч из россиян забивали Александр Овечкин, на счету которого четыре матча с покером, Павел Буре (два), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалёв, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по одному). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним, кому удавалось оформить покер, был Панарин — в феврале 2023 года нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» помог команде обыграть «Каролину Харрикейнз» (6:2).

В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Фёдоров, Александр Могильный (оба — дважды), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре.

Материалы по теме
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Видео
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android