Хуснутдинов стал девятым россиянином, оформившим покер в матче НХЛ в XXI веке

Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов стал девятым игроком из России, который смог забросить четыре шайбы в матче Национальной хоккейной лиги в XXI веке. Хоккеист оформил покер в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2).

Ранее в XXI веке четыре раза за матч из россиян забивали Александр Овечкин, на счету которого четыре матча с покером, Павел Буре (два), Алексей Яшин, Илья Ковальчук, Виктор Козлов, Алексей Ковалёв, Артемий Панарин и Денис Гурьянов (все — по одному). Гурьянов является единственным, кто смог сделать это в плей-офф. Последним, кому удавалось оформить покер, был Панарин — в феврале 2023 года нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» помог команде обыграть «Каролину Харрикейнз» (6:2).

В XX веке четыре шайбы в матче НХЛ забрасывали Сергей Фёдоров, Александр Могильный (оба — дважды), Алексей Жамнов, Вячеслав Козлов, Александр Селиванов и Буре.