Тройка «Бостона» с Хуснутдиновым стала первой звездой дня в НХЛ, Кучеров — второй
Тройка игроков «Бостон Брюинз» с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым признана первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) россиянин забросил четыре шайбы и отдал одну передачу. Его одноклубник чешский форвард Давид Пастрняк сделал шесть ассистов, а чешский нападающий Павел Заха оформил хет-трик.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24 1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31 2:1 Заха (Макэвой) – 07:16 3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp) 4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12 5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41 6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26 6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp) 7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47 8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51 9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26 10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31
Второй звездой стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший две передачи в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:2).
Третьей звездой признали американского голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Дрю Коммессо, впервые в карьере отыгравшего «на ноль» во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:0).
