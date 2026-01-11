Тройка «Бостона» с Хуснутдиновым стала первой звездой дня в НХЛ, Кучеров — второй

Тройка игроков «Бостон Брюинз» с российским нападающим Маратом Хуснутдиновым признана первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) россиянин забросил четыре шайбы и отдал одну передачу. Его одноклубник чешский форвард Давид Пастрняк сделал шесть ассистов, а чешский нападающий Павел Заха оформил хет-трик.

Второй звездой стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросивший две шайбы и отдавший две передачи в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:2).

Третьей звездой признали американского голкипера «Чикаго Блэкхоукс» Дрю Коммессо, впервые в карьере отыгравшего «на ноль» во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (3:0).