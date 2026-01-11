Скидки
Гавриков: Олимпиада — очень большое событие, не у каждого есть возможность поехать туда

Комментарии

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков заявил, что не завидует партнёрам по команде, которые поедут на Олимпийские игры 2026 года.

«Наверное, не то чтобы мне завидно. Наоборот, за ребят радостно, что у них есть такие особенные моменты в виде приглашений от генменеджера, которые они могли и на видео сохранить и потом выложить в своих социальных сетях. Я очень рад за тех, кто туда попал, потому что Олимпиада — это очень большое событие, не у каждого есть возможность поехать туда и представлять свою страну, бороться за медали. Это будет классный опыт», — приводит слова Гаврикова ТАСС.

Из «Рейнджерс» на Олимпиаду отправятся американские нападающие Джей Ти Миллер, Винсент Трочек и шведский форвард Мика Зибанеджад. Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором генеральный менеджер сборной США Билл Герин звонит каждому игроку и сообщает о попадании в состав команды на ОИ.

Мужской олимпийский турнир пройдёт в Милане с 11 по 22 февраля. Российские хоккеисты по решению Международной федерации хоккея и рекомендации Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.

