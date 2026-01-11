Защитник «Бостона» Задоров: всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил, что всегда стремится говорить то, что у него на уме.

«Я просто хочу быть открытым, чтобы вы [болельщики и медиа] понимали, что у меня на уме. Я просто всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят. Иногда они не согласны с моим мнением, но это нормально, верно? У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду. Я стараюсь быть таким. Это мой личный выбор, и я его придерживаюсь», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 30-летний защитник набрал 15 (1+14) очков в 45 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+4».