Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Бостона» Задоров: всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят

Защитник «Бостона» Задоров: всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят
Комментарии

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил, что всегда стремится говорить то, что у него на уме.

«Я просто хочу быть открытым, чтобы вы [болельщики и медиа] понимали, что у меня на уме. Я просто всегда говорю то, что думаю. Считаю, что люди это ценят. Иногда они не согласны с моим мнением, но это нормально, верно? У вас может быть другое мнение, но вы должны уважать меня за то, что я говорю правду. Я стараюсь быть таким. Это мой личный выбор, и я его придерживаюсь», – приводит слова Задорова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 30-летний защитник набрал 15 (1+14) очков в 45 играх в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «+4».

Материалы по теме
Защитник «Бостона» Задоров: мы прямолинейны и менее политкорректны, чем американцы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android