ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 18:00 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск
Сегодня, 11 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между столичными ЦСКА и «Спартаком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Это будет четвёртая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах победу одержали красно-белые (6:5 Б, 3:2), в третьем матче победили армейцы со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 45 матчей, в которых набрал 52 очка, и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 49 очками после 42 встреч находится на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
