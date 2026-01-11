Два 40-летних игрока, Овечкин и Перри, забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ впервые за 9 лет

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 Б). Таким образом, он стал вторым 40-летним игроком с 10+ шайбами в текущем сезоне. Первым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба лиги, в прошлый раз два игрока в возрасте 40 лет или более достигали отметки 10 голов в сезоне-2016/2017. Этими хоккеистами стали Яромир Ягр (16 шайб в 82 играх за «Флориду Пантерз») и Мэтт Каллен (13 в 72 играх за «Питтсбург Пингвинз»).

Также Перри стал первым игроком в истории «Кингз», забросившим 10 шайб за сезон в возрасте 40 лет или более.