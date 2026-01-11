Два 40-летних игрока, Овечкин и Перри, забросили по 10+ шайб в сезоне НХЛ впервые за 9 лет
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 Б). Таким образом, он стал вторым 40-летним игроком с 10+ шайбами в текущем сезоне. Первым стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Капанен) – 09:12 1:1 Перри (Кларк, Кузьменко) – 17:50 (pp) 2:1 Драйзайтль (Бушар) – 21:07 2:2 Ли (Байфилд, Уорд) – 23:42 2:3 Лаферрье (Кларк, Кемпе) – 46:21 3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 49:20 (pp) 3:4 Кемпе – 65:00
Как сообщает пресс-служба лиги, в прошлый раз два игрока в возрасте 40 лет или более достигали отметки 10 голов в сезоне-2016/2017. Этими хоккеистами стали Яромир Ягр (16 шайб в 82 играх за «Флориду Пантерз») и Мэтт Каллен (13 в 72 играх за «Питтсбург Пингвинз»).
Также Перри стал первым игроком в истории «Кингз», забросившим 10 шайб за сезон в возрасте 40 лет или более.
