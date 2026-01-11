Сафронов — о Кузнецове: думаю, к плей-офф он наберёт форму

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве».

– Как вы думаете, нашёл ли свою команду в КХЛ Евгений Кузнецов?

– Судя по прошедшим играм, будем надеяться, что нашёл и гол, и две передачи отдал. Хороший дебют очень получился.

– Что от него можно ожидать в плей-офф?

– Игрок выиграл Кубки Стэнли, играл долгое время в НХЛ. Игрок очень высокого уровня. Да, поначалу не очень складывалась карьера в КХЛ, но для каждого игрока важно найти свою команду. Здорово, что «Салават Юлаев» хотел его, видел его в составе. И Евгений так хорошо дебютировал, что в двух играх у него уже три очка. В плей-офф я думаю, что он тоже подготовится, как раз наберёт форму через игры и также своей игрой.

– На что способен нынешний «Салават Юлаев»?

— Команда — один из лидеров нашего чемпионата. В этом году были определённые сложности и некоторые игроки покинули клуб, которые ярко играли. Но хорошо, что Ремпал вернулся. Главный тренер Виктор Козлов — очень квалифицированный специалист.

Поэтому я думаю, что поборются они. В Восточной конференции так точно, до полного финала команда должна дойти. Ну, а там уже дальше видно будет, сложно предугадать — все команды сильные.