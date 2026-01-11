Скидки
Матч «Шанхайские Драконы» — «Сочи» перенесён с 12 на 29 января

Матч «Шанхайские Драконы» — «Сочи» перенесён с 12 на 29 января
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Сочи» перенесён с 12 на 29 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Встреча должна была пройти на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начаться в 19:30 мск.

Причиной изменений стали форс-мажорные обстоятельства, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч. Уточняется, что все билеты, приобретённые на игру 12 января, автоматически будут действительны и 29 января.

На данный момент китайский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 43 матчей. «Сочи» располагается на 10-й строчке Запада, заработав 32 очка в 41 игре.


