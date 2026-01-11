«Нэшвилл» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 12 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Нэшвиле (США) состоится встреча между между «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч на стадионе «Бриджстоун-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 января 2026, понедельник. 03:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. Следующий матч пройдёт в ночь на 6 февраля.

«Нэшвилл» провёл 44 встречи, в которых набрал 44 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 52 очками после 45 матчей находится на восьмой строчке в Восточной конференции.