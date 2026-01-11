Каменский: ждём, когда нас допустят до международных встреч. Надежда на это есть

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о работе по улучшению лиги, а также ответил, чего он ждёт от 2026 года в хоккее.

«Ведётся большая работа для улучшения спортивного и маркетингового плана. Сейчас вводится искусственный интеллект, немного меняют правила, чтобы хоккей стал интереснее. Мы ждём, когда нас допустят до международных встреч. Надежда на это в новом году есть. Может, до людей наконец дойдёт, что без России мировой хоккей неполноценен», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Российские хоккеисты отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации хоккея.