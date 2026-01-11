Салливан — о 2:10 от «Бостона»: не буду указывать пальцем, почему мы в таком положении

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о разгромном поражении от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10.

«Очевидно, никто не хочет переживать такое унизительное событие, как то, что только что произошло с нами. Этим ребятам небезразлично, что происходит, и это непросто, когда ты не оправдываешь ожиданий. Когда этого не происходит, это чувствуют все.

Я не собираюсь сидеть здесь и указывать пальцем, почему мы оказались в таком положении. Мы оказались там из-за всех нас, и нам нужно найти решения, чтобы попытаться вернуться на правильный путь и дать себе шанс.

Вот что я знаю: мы гораздо лучше, чем та команда, которая была сегодня на льду, по какой-то причине нам было тяжело. У меня нет ответов на вопрос, почему, но мы будем работать с игроками, мы будем бороться и найдём способ играть на том уровне, на который, как мы считаем, мы способны», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.