Салливан — о 2:10 от «Бостона»: не буду указывать пальцем, почему мы в таком положении

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался о разгромном поражении от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

«Очевидно, никто не хочет переживать такое унизительное событие, как то, что только что произошло с нами. Этим ребятам небезразлично, что происходит, и это непросто, когда ты не оправдываешь ожиданий. Когда этого не происходит, это чувствуют все.

Я не собираюсь сидеть здесь и указывать пальцем, почему мы оказались в таком положении. Мы оказались там из-за всех нас, и нам нужно найти решения, чтобы попытаться вернуться на правильный путь и дать себе шанс.

Вот что я знаю: мы гораздо лучше, чем та команда, которая была сегодня на льду, по какой-то причине нам было тяжело. У меня нет ответов на вопрос, почему, но мы будем работать с игроками, мы будем бороться и найдём способ играть на том уровне, на который, как мы считаем, мы способны», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
