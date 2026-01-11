Скидки
Игрок «Салавата» Панин: был возраст, когда думал, что я ****** какой крутой защитник

Комментарии
Комментарии

40-летний капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как пережил звёздную болезнь в молодости.

«Я же всегда был простой середнячок, который выполнял свою работу. Командный игрок, который никогда звёзд с неба не хватал. Был просто определённый возраст, когда я думал, что я ****** какой крутой защитник. Даже защитник атакующего плана. Можно сказать, полузащитник. Потом, когда я понял, что это не так, сразу всё в гору пошло», – приводит слова Панина Legalbet.

В нынешнем сезоне защитник провёл 44 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при показателе полезности «+5».

