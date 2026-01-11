«Стыдно». Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад — о поражении от «Бостона» со счётом 2:10

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Форвард набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

«Стыдно. Любое поражение со счетом 2:10 – это позор. Честно говоря, я даже не знаю, что ещё сказать», – приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 46 матчей. «Бостон» располагается на 11-й строчке Востока, набрав 50 очков в 45 играх.

В следующем матче команда Майка Салливана примет «Сиэтл Кракен». Игра состоится в ночь на 13 января.