«Локомотив» продлил контракт с вратарём Мельничуком на сезон

«Локомотив» продлил контракт с вратарём Алексеем Мельничуком. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Голкипер подписал новое соглашение с ярославской командой, рассчитанное до конца сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне 27-летний Мельничук принял участие в 10 матчах, в которых отразил 91,2% бросков и показал коэффициент надёжности 2,02. За неполные три сезона в «Локомотиве» Алексей защищал ворота в 41 игре, одержав 23 победы при надёжности 1,86 и 91,8% отражённых бросков.

Команда Боба Хартли занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, заработав 61 очко после 45 матчей.

