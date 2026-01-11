Скидки
Миллер — о 2:10 от «Бостона»: я должен играть лучше, лидеры не должны допускать такого

Миллер — о 2:10 от «Бостона»: я должен играть лучше, лидеры не должны допускать такого
Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о разгромном поражении от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10 и раскритиковал свою игру в этом матче. Форвард отметился заброшенной шайбой.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
10 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Робертсон) – 01:24     1:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Йокихарью) – 02:31     2:1 Заха (Макэвой) – 07:16     3:1 Заха (Линдхольм, Пастрняк) – 19:27 (pp)     4:1 Минтен (Арвидссон, Стивз) – 22:12     5:1 Хуснутдинов (Пастрняк, Линдхольм) – 26:41     6:1 Заха (Миттельштадт) – 31:26     6:2 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 34:04 (pp)     7:2 Макэвой (Пастрняк, Аспирот) – 35:47     8:2 Хуснутдинов (Пастрняк, Задоров) – 43:51     9:2 Минтен (Пастрняк, Хуснутдинов) – 51:26     10:2 Хуснутдинов (Йокихарью, Минтен) – 58:31    

«Хуже уже некуда. Единственное, что сейчас действительно важно, это то, что от этого должно быть больно, это должно быть отстойно. Это должно вызывать у тебя рвотные позывы, а завтра и послезавтра ты должен отреагировать. Единственное, что имеет значение, это реакция.

В такой игре нужны лидерские качества, я должен играть лучше. Это просто недопустимо. Лидеры не должны допускать, чтобы игры – и я говорю о себе – доходили до такого состояния. Фанаты на трибунах никогда не должны скандировать: «Мы хотим 10!» Нужно посмотреть на себя. Не пытаться указывать пальцем и искать оправдания», – приводит слова Миллера The Athletic.

