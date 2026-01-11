Миллер — о 2:10 от «Бостона»: я должен играть лучше, лидеры не должны допускать такого

Нападающий и капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о разгромном поражении от «Бостон Брюинз» со счётом 2:10 и раскритиковал свою игру в этом матче. Форвард отметился заброшенной шайбой.

«Хуже уже некуда. Единственное, что сейчас действительно важно, это то, что от этого должно быть больно, это должно быть отстойно. Это должно вызывать у тебя рвотные позывы, а завтра и послезавтра ты должен отреагировать. Единственное, что имеет значение, это реакция.

В такой игре нужны лидерские качества, я должен играть лучше. Это просто недопустимо. Лидеры не должны допускать, чтобы игры – и я говорю о себе – доходили до такого состояния. Фанаты на трибунах никогда не должны скандировать: «Мы хотим 10!» Нужно посмотреть на себя. Не пытаться указывать пальцем и искать оправдания», – приводит слова Миллера The Athletic.