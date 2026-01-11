Скидки
Трактор — Сибирь, результат матча 11 января 2026, счет 4:1, КХЛ 2025-2026

«Трактор» обыграл «Сибирь», одержав четвёртую победу подряд
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Светлаков (Прибыльский, Телегин) – 08:49 (5x5)     1:1 Валитов (Аланов) – 31:35 (5x5)     2:1 Светлаков (Дронов, Глотов) – 34:27 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 53:52 (5x5)     4:1 Глотов (Дэй) – 58:10 (en)    

В составе хозяев голами отметились Андрей Светлаков (дважды), Виталий Кравцов и Василий Глотов (в пустые ворота). За «Сибирь» единственную шайбу забросил Даниил Валитов.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 45 матчей. «Трактор» располагается на пятой строчке, заработав 48 очков после 45 игр.

