«Трактор» обыграл «Сибирь», одержав четвёртую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

В составе хозяев голами отметились Андрей Светлаков (дважды), Виталий Кравцов и Василий Глотов (в пустые ворота). За «Сибирь» единственную шайбу забросил Даниил Валитов.

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 45 матчей. «Трактор» располагается на пятой строчке, заработав 48 очков после 45 игр.