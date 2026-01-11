Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Соркин ответил, за счёт чего ЦСКА прибавил в последний месяц

Максим Соркин ответил, за счёт чего ЦСКА прибавил в последний месяц
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин высказался об улучшениях результатов команды в Континентальной хоккейной лиге. Армейцы одержали восемь побед в 12 последних матчах.

— За счёт чего ЦСКА прибавил в последний месяц?
— Да просто начали правильно играть. Больше на команду стали играть. Забыли о себе — больше о команде каждый думает. Отсюда и результат.

— Был какой-то конкретный разговор тренерского штаба с командой, после которого началась эта правильная игра?
— Да нет, этот разговор постоянно шёл, ещё с первой игры сезона. Но процесс построения игры небыстрый, поэтому просто идём от матча к матчу и стараемся действовать лучше, — приводят слова Соркина «Известия».

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Топ-события воскресенья: «эль класико», ЦСКА против «Спартака» в КХЛ, биатлон и теннис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android