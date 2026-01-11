Максим Соркин ответил, за счёт чего ЦСКА прибавил в последний месяц

Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин высказался об улучшениях результатов команды в Континентальной хоккейной лиге. Армейцы одержали восемь побед в 12 последних матчах.

— За счёт чего ЦСКА прибавил в последний месяц?

— Да просто начали правильно играть. Больше на команду стали играть. Забыли о себе — больше о команде каждый думает. Отсюда и результат.

— Был какой-то конкретный разговор тренерского штаба с командой, после которого началась эта правильная игра?

— Да нет, этот разговор постоянно шёл, ещё с первой игры сезона. Но процесс построения игры небыстрый, поэтому просто идём от матча к матчу и стараемся действовать лучше, — приводят слова Соркина «Известия».