«Для нас плей-офф давно начался». Максим Соркин — о положении ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин высказался о положении команды в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Армейцы занимают пятое место.

— Появилось больше спокойствия от того, что постепенно наращиваете отрыв от девятого места, угроза не попасть в плей-офф исчезла?

— Не сказал бы. Для нас плей-офф давно начался. Поэтому повторюсь, идём от игры к игре и думаем о каждом следующем сопернике.

— Есть в плане результатов в регулярном чемпионате какая-то минимальная планка? Например, закончить его в топ-4 на Западе?

— Нет, есть задача просто выигрывать в каждом матче.

— Но ожидаете, что дальше будет ещё лучше?

— Мы, конечно, нацелены на максимальные результаты в этом сезоне. Если будем действовать так же, как в последний месяц, столь же ответственно подходить к матчам, каждый будет работать на команду, нам по силам обыграть любого соперника, — приводят слова Соркина «Известия».