ЦСКА — «Спартак»: составы команд на московское дерби КХЛ

Сегодня, 11 января, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Составы команд:

ЦСКА:

Фото: ХК ЦСКА

«Спартак»:

Фото: ХК «Спартак»

Это четвёртая встреча команд в сезоне-2025/2026. Ранее дважды выиграл «Спартак» (6:5 Б, 3:2) и один раз — ЦСКА (2:1).

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 49 очков за 42 матча. ЦСКА располагается на пятой строчке, заработав 52 очка после 45 игр.

