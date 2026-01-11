«Думаю, дальше будет лучше». Евгений Корешков — о победной серии «Трактора»

Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков высказался о победной серии команды в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 11 января, «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1), одержав четвёртую победу подряд.

— Завершилась новогодняя серия. Парни очень старались, выкладывались в каждом матче. Наши вратари всегда держали нас в игре. Каждый матч играли от ножа. Все хотели сыграть на команду. Что-то получалось, что-то — нет, но это временно. Думаю, дальше будет лучше. Только вперёд!

— В этих четырёх матчах «Трактор» существенно прибавил в надёжности. Прежде всего в обороне. За счёт чего удалось подкрутить настройки в обороне?

— Прежде всего дело в самих игроках. Что-то изменилось в подготовке к матчам. Не сказал бы, что мы кардинально что-то поправили. Стараемся что-то менять по мелочам. Самое главное — просим игроков правильно играть без шайбы, тактически, правильно строиться. Особенно это показали последние два матча. Третьи периоды в матчах с «Автомобилистом» и сегодня мы провели очень здорово. Это идёт нам в плюс. Будем дальше собирать всё в копилку, — приводит слова Корешкова официальный сайт «Трактора».