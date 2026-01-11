Скидки
Главная Хоккей Новости

Ярослав Люзенков назвал ключевой момент в поражении «Сибири» от «Трактора»

Исполняющий обязанности главного тренера новосибирской «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Светлаков (Прибыльский, Телегин) – 08:49 (5x5)     1:1 Валитов (Аланов) – 31:35 (5x5)     2:1 Светлаков (Дронов, Глотов) – 34:27 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 53:52 (5x5)     4:1 Глотов (Дэй) – 58:10 (en)    

«Соперника с победой, хорошая боевая игра. Исполнители у «Трактора» свои моменты забили. У нас второй период был неплохой, забей ещё гол — игра была бы другая. Ключевой момент — когда пропустили вторую шайбу, и большинство сегодня не сработало у нас», — приводит слова Люзенкова официальный сайт «Сибири».

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 45 матчей. «Трактор» располагается на пятой строчке, заработав 48 очков после 45 игр.

