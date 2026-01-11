Скидки
Тренер «Трактора» Корешков оценил дебютную игру 19-летнего защитника Родионова

Тренер «Трактора» Корешков оценил дебютную игру 19-летнего защитника Родионова
Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков высказался о дебюте 19-летнего защитника Марка Родионова в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (4:1).

— Сегодня дебютировал молодой 19-летний защитник Марк Родионов. Какие впечатления от его игры?
— Он сыграл не так много, но оставил очень положительные эмоции от своего выхода на лёд. Картину не испортил, наоборот, отдал передачу «один в ноль». Парень — молодец.

— Он ещё будет привлекаться в «Трактор»?
— Конечно, — приводит слова Корешкова официальный сайт «Трактора».

«Сибирь» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 39 очков за 45 матчей. «Трактор» располагается на пятой строчке, заработав 48 очков после 45 игр.

