Президент ИИХФ Тардиф высказался об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что нет причин для неучастия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских Играх 2026 года.

«Нет никаких причин, по которым игроки НХЛ не приедут», — приводит слова Тардифа журналист Крис Джонстон в социальной сети Х.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля.

В 2022 году олимпийским чемпионом по хоккею стала сборная Финляндии. В финале финны обыграли команду России со счётом 2:1. Олимпиада 2022 года прошла в Китае.