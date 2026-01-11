Корешков ответил, за счёт чего «Трактор» впервые в сезоне добился четырёх побед подряд

Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков высказался о победной серии команды в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 11 января, «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1), одержав четвёртую победу подряд.

— «Трактор» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд. За счёт чего удалось добиться такой серии?

— Просто надели новогодние игровые майки — и чудеса свершились. На самом деле мы готовимся к каждому матчу, соперника разбираем, настраиваемся, чтобы каждый выполнял свои задачи, каждую смену играл правильно и на команду. От этого и отталкиваемся, — приводит слова Корешкова официальный сайт «Трактора».