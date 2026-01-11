Корешков ответил, за счёт чего «Трактор» впервые в сезоне добился четырёх побед подряд
Главный тренер челябинского «Трактора» Евгений Корешков высказался о победной серии команды в Континентальной хоккейной лиге. Сегодня, 11 января, «Трактор» обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1), одержав четвёртую победу подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Светлаков (Прибыльский, Телегин) – 08:49 (5x5) 1:1 Валитов (Аланов) – 31:35 (5x5) 2:1 Светлаков (Дронов, Глотов) – 34:27 (5x5) 3:1 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 53:52 (5x5) 4:1 Глотов (Дэй) – 58:10 (en)
— «Трактор» впервые в сезоне одержал четыре победы подряд. За счёт чего удалось добиться такой серии?
— Просто надели новогодние игровые майки — и чудеса свершились. На самом деле мы готовимся к каждому матчу, соперника разбираем, настраиваемся, чтобы каждый выполнял свои задачи, каждую смену играл правильно и на команду. От этого и отталкиваемся, — приводит слова Корешкова официальный сайт «Трактора».
