Агент Хэмилтона заявил о поиске дополнительных вариантов обмена игрока из «Нью-Джерси»

Комментарии

Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы защитника «Нью-Джерси Дэвилз» Даги Хэмилтона, высказался о поиске вариантов обмена для игрока, так как он был выведен из состава.

«Сегодня Даги сообщили, что он не будет играть, так как Ковачевич вернулся в состав. На наш взгляд,
это решение продиктовано скорее деловыми соображениями, чем его игровыми качествами. Его исключение из состава на данном этапе кажется очень продуманным шагом.

У Даги есть список из 10 команд, готовых к обмену, попытки обменять его предпринимались ещё с прошлогоднего драфта. Мы ясно дали понять «Дэвилз», что будем рассматривать команды за пределами нашего списка и другие креативные способы, чтобы найти команду, которая будет приемлемой для всех сторон», — приводит слова Бэрри журналист Пьер Лебрюн в социальной сети Х.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 32-летний Даги Хэмилтон провёл 40 игр, в которых набрал 10 (5+5) очков.

