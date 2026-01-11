Селебрини повторил вторую по продолжительности результативную серию в истории «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини продлил свою результативную серию до 13 матчей и повторил второй по продолжительности результат в истории клуба. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.

Самая длительная результативная серия в истории «Сан-Хосе Шаркс» на счету Эрика Карлссона (14 игр в сезоне-2022/2023).

В матче с «Даллас Старз» (5:4) 19-летний Селебрини набрал 3 (0+3) очка. Эта игра для нападающего стала 12-й в нынешнем сезоне и 15-й в карьере с тремя очками.

Всего в сезоне-2025/2026 НХЛ канадский форвард провёл 44 игры, в которых набрал 70 (24+46) очков.