Селебрини повторил вторую по продолжительности результативную серию в истории «Сан-Хосе»
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини продлил свою результативную серию до 13 матчей и повторил второй по продолжительности результат в истории клуба. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети Х.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Грицковян – 07:33 0:2 Робертсон (Рантанен, Хинц) – 19:03 1:2 Веннберг (Селебрини, Тоффоли) – 24:44 (pp) 2:2 Скиннер (Чернышов, Годетт) – 34:49 (pp) 2:3 Капобьянко (Бурк, Робертсон) – 39:01 2:4 Рантанен (Стил, Лундквист) – 47:53 3:4 Тоффоли (Селебрини, Орлов) – 49:28 (pp) 4:4 Годетт (Дикинсон, Граф) – 55:01 5:4 Тоффоли (Эклунд, Селебрини) – 61:58 (pp)
Самая длительная результативная серия в истории «Сан-Хосе Шаркс» на счету Эрика Карлссона (14 игр в сезоне-2022/2023).
В матче с «Даллас Старз» (5:4) 19-летний Селебрини набрал 3 (0+3) очка. Эта игра для нападающего стала 12-й в нынешнем сезоне и 15-й в карьере с тремя очками.
Всего в сезоне-2025/2026 НХЛ канадский форвард провёл 44 игры, в которых набрал 70 (24+46) очков.
