Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

Коннор Макдэвид установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 Б). Таким образом, он продлил свою результативную серию до 18 матчей, установив личный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Капанен) – 09:12     1:1 Перри (Кларк, Кузьменко) – 17:50 (pp)     2:1 Драйзайтль (Бушар) – 21:07     2:2 Ли (Байфилд, Уорд) – 23:42     2:3 Лаферрье (Кларк, Кемпе) – 46:21     3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 49:20 (pp)     3:4 Кемпе – 65:00    

Ранее Коннор Макдэвид дважды показывал результативные серии из 17 матчей (в сезонах-2021/2022 и 2022/2023). Рекорд клуба и лиги в целом принадлежит Уэйну Гретцки (51 матч подряд с очками в сезоне-1983/1984).

Всего в сезоне-2025/2026 28-летний Макдэвид провёл 45 матчей, в которых набрал 78 (30+48) очков.

Материалы по теме
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Видео
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android