Коннор Макдэвид установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 Б). Таким образом, он продлил свою результативную серию до 18 матчей, установив личный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Ранее Коннор Макдэвид дважды показывал результативные серии из 17 матчей (в сезонах-2021/2022 и 2022/2023). Рекорд клуба и лиги в целом принадлежит Уэйну Гретцки (51 матч подряд с очками в сезоне-1983/1984).

Всего в сезоне-2025/2026 28-летний Макдэвид провёл 45 матчей, в которых набрал 78 (30+48) очков.