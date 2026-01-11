Коннор Макдэвид установил личный рекорд по продолжительности результативной серии в НХЛ
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 Б). Таким образом, он продлил свою результативную серию до 18 матчей, установив личный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.
НХЛ — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Драйзайтль (Капанен) – 09:12 1:1 Перри (Кларк, Кузьменко) – 17:50 (pp) 2:1 Драйзайтль (Бушар) – 21:07 2:2 Ли (Байфилд, Уорд) – 23:42 2:3 Лаферрье (Кларк, Кемпе) – 46:21 3:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 49:20 (pp) 3:4 Кемпе – 65:00
Ранее Коннор Макдэвид дважды показывал результативные серии из 17 матчей (в сезонах-2021/2022 и 2022/2023). Рекорд клуба и лиги в целом принадлежит Уэйну Гретцки (51 матч подряд с очками в сезоне-1983/1984).
Всего в сезоне-2025/2026 28-летний Макдэвид провёл 45 матчей, в которых набрал 78 (30+48) очков.
