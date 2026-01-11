Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» продлил контракт с защитником Аспиротом

«Бостон» продлил контракт с защитником Аспиротом
Комментарии

«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джонатаном Аспиротом.

«Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини сегодня, 11 января, объявил о подписании с защитником Джонатаном Аспиротом двухлетнего контракта в НХЛ до сезона-2027/2028 с годовой зарплатой в $ 887 500.

26-летний Аспирот дебютировал в НХЛ за «Бостон» 28 октября 2025 года и в этом сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 25 играх. Этот защитник ростом 183 см и весом 96 кг лидирует в команде по показателю «плюс-минус» с результатом «+15» и в среднем проводит на льду 16.24», — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Видео
Россиянин внезапно оформил ПОКЕР в НХЛ! Хуснутдинов — главный творец позора «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android