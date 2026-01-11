«Бостон» продлил контракт с защитником Аспиротом

«Бостон Брюинз» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Джонатаном Аспиротом.

«Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини сегодня, 11 января, объявил о подписании с защитником Джонатаном Аспиротом двухлетнего контракта в НХЛ до сезона-2027/2028 с годовой зарплатой в $ 887 500.

26-летний Аспирот дебютировал в НХЛ за «Бостон» 28 октября 2025 года и в этом сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу в 25 играх. Этот защитник ростом 183 см и весом 96 кг лидирует в команде по показателю «плюс-минус» с результатом «+15» и в среднем проводит на льду 16.24», — написано в сообщении клуба.