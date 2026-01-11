ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби КХЛ благодаря дублю Полтапова

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

На 15-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. На 42-й минуте форвард Михаил Мальцев забил ответный гол «Спартака». На 53-й минуте Полтапов оформил дубль.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 49 очков за 43 матча. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, заработав 54 очка после 46 игр. На первом месте находится череповецкая «Северсталь» (61).