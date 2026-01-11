Скидки
Витебск — Торпедо-Горький, результат матча 11 января 2026, счет 2:1, Евро-Азиатский Кубок дружбы 2026

«Торпедо-Горький» проиграло «Витебску» в финале Евро-Азиатского Кубка дружбы
Завершился финальный матч Евро-Азиатского Кубка дружбы, в котором встречались белорусский «Витебск» и российское «Торпедо-Горький». Команды играли на стадионе «Чижовка-Арена» в Минске (Беларусь). «Витебск» одержал победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

В составе «Витебска» отличились Вячеслав Ипатов и Евгений Астанков. За «Торпедо-Горький» единственную шайбу забросил Данил Савунов.

Впервые белорусский клуб стал обладателем Евро-Азиатского Кубка дружбы, в трёх предыдущих турнирах выигрывал победитель ВХЛ.

Ранее бронзовым призёром турнира стал российский «Химик», который обыграл белорусскую «Юность-Минск» в матче за третье место со счётом 7:3.

