Кросби обошёл Гретцки и стал вторым по результативным передачам за одну команду в НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Таким образом, на его счету стало 1087 передач. Сидни Кросби обошёл Уэйна Гретцки и стал вторым по результативным передачам за одну команду в НХЛ. Об этом сообщил Sportsnet.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Карлссон (Ракелль, Кросби) – 06:39 2:0 Дьюар (Ракелль, Летанг) – 25:23 3:0 Малкин (Кросби, Карлссон) – 39:07 (pp) 3:1 Хьюз (Хэмилтон, Хьюз) – 42:55 (pp) 4:1 Лизотт (Аччари, Дьюар) – 53:26
Наибольшее количество результативных передач за одну команду на счету Рэя Бурка (1111) в качестве игрока «Бостон Брюинз».
В текущем сезоне НХЛ 38-летний Сидни Кросби провёл 43 матча, в которых набрал 49 (24+25) очков.
«Питтсбург Пингвинз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 51 очко за 43 матча.
