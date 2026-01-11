Кросби обошёл Гретцки и стал вторым по результативным передачам за одну команду в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Таким образом, на его счету стало 1087 передач. Сидни Кросби обошёл Уэйна Гретцки и стал вторым по результативным передачам за одну команду в НХЛ. Об этом сообщил Sportsnet.

Наибольшее количество результативных передач за одну команду на счету Рэя Бурка (1111) в качестве игрока «Бостон Брюинз».

В текущем сезоне НХЛ 38-летний Сидни Кросби провёл 43 матча, в которых набрал 49 (24+25) очков.

«Питтсбург Пингвинз» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 51 очко за 43 матча.