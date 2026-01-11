Результаты матчей МХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, прошли девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 января 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Тюменский Легион» — 2:3 ОТ;

«Реактор» – «Мамонты Югры» — 3:4;

«Динамо» СПб – «Академия Михайлова» — 4:2;

«Ладья» – «Молот» — 4:1;

«Ирбис» – «Толпар» — 6:3;

«Крылья Советов» – «Амурские Тигры» — 4:1;

«АКМ-Юниор» – «Красная Армия» — 0:4;

«Атлант» – «Динамо-Карелия» — 5:1;

«Чайка» – «Стальные Лисы» — 1:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 67 очками после 37 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 58 очков после 38 матчей.