Прибыльский — о победе над «Сибирью»: психологическая устойчивость позволяет прибавлять

Защитник челябинского «Трактора» Андрей Прибыльский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (4:1).

— Поначалу тяжело входили в игру, но со второго периода начали больше контролировать ход встречи. Повезло, что забили третий гол, разрядили обстановку и довели дело до конца. ⠀

— Игра была равная, «Трактор» сумел удержать преимущество. В чём секрет такой концентрации?

— Да ничего особенного. Нам нужно подниматься в таблице, поэтому так и происходит. Стали надежнее играть в обороне. Осталось чуть-чуть — 20 матчей до плей-офф. Нужно как можно выше подниматься и ещё строже играть в обороне. ⠀

— Насколько важно было не терять бдительность даже при небольшом счёте 2:1 в начале третьего периода?

— Важно. Все старались сыграть строже. Повезло, что забили третий гол — стало проще, потом довели дело до конца. ⠀

— Было видно, что команда добавила под конец третьего периода. Как удаётся находить силы и добавлять в концовке игры?

— У нас сейчас дополнительно идёт велосипед на тренировках, за счёт этого хватает сил на третий период. Зал добавляет, плюс психологическая устойчивость, поэтому удаётся прибавлять в концовке. ⠀

— Четвёртая победа подряд. Насколько это важно для команды? Удалось ли, наконец, найти свою игру?

— Да, потихоньку находим свою игру. Ещё не всё идеально, но победная серия важна для уверенности. Надеюсь, так и будет продолжаться, — сказал Прибыльский «Чемпионату».