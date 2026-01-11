Скидки
Главная Хоккей Новости

Прибыльский — о победе над «Сибирью»: психологическая устойчивость позволяет прибавлять

Комментарии

Защитник челябинского «Трактора» Андрей Прибыльский прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Светлаков (Прибыльский, Телегин) – 08:49 (5x5)     1:1 Валитов (Аланов) – 31:35 (5x5)     2:1 Светлаков (Дронов, Глотов) – 34:27 (5x5)     3:1 Кравцов (Григоренко, Ливо) – 53:52 (5x5)     4:1 Глотов (Дэй) – 58:10 (en)    

— Поначалу тяжело входили в игру, но со второго периода начали больше контролировать ход встречи. Повезло, что забили третий гол, разрядили обстановку и довели дело до конца. ⠀

— Игра была равная, «Трактор» сумел удержать преимущество. В чём секрет такой концентрации?
— Да ничего особенного. Нам нужно подниматься в таблице, поэтому так и происходит. Стали надежнее играть в обороне. Осталось чуть-чуть — 20 матчей до плей-офф. Нужно как можно выше подниматься и ещё строже играть в обороне. ⠀

— Насколько важно было не терять бдительность даже при небольшом счёте 2:1 в начале третьего периода?
— Важно. Все старались сыграть строже. Повезло, что забили третий гол — стало проще, потом довели дело до конца. ⠀

— Было видно, что команда добавила под конец третьего периода. Как удаётся находить силы и добавлять в концовке игры?
— У нас сейчас дополнительно идёт велосипед на тренировках, за счёт этого хватает сил на третий период. Зал добавляет, плюс психологическая устойчивость, поэтому удаётся прибавлять в концовке. ⠀

— Четвёртая победа подряд. Насколько это важно для команды? Удалось ли, наконец, найти свою игру?
— Да, потихоньку находим свою игру. Ещё не всё идеально, но победная серия важна для уверенности. Надеюсь, так и будет продолжаться, — сказал Прибыльский «Чемпионату».

Комментарии
Новости. Хоккей
