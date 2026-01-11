Результаты матчей ВХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 января 2026 года:

«Металлург» Нк – «Дизель» — 4:3;

«Динамо-Алтай» – «Кристалл» — 3:1;

«Сокол» – «Рязань-ВДВ» — 2:3;

«Динамо» СПб – «Нефтяник» — 3:2 Б;

СКА-ВМФ – «Челны» — 2:4.

Турнирную таблицу ВХЛ новокузнецкий «Металлург», набрав 69 очков за 41 матч. Второе место занимает «Югра» из Ханты-Мансийска с 68 очками после 42 игр. Тройку замыкает альметьевский «Нефтяник» (59 очков в 40 матчах). Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.