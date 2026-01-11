Евгений Дадонов вернулся в состав «Нью-Джерси Дэвилз» после травмы

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Евгений Дадонов вернулся в состав команды после травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Сегодня, 11 января, «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды будут играть на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало встречи — в 22:00 мск.

Кроме того, впервые в сезоне сыграет защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Джонатан Ковачевич.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний Евгений Дадонов провёл пять матчей. Результативными действиями хоккеист не отметился.