Сегодня, 11 января, прошли два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 11 января 2026 года:
«Трактор» – «Сибирь» — 4:1;
ЦСКА – «Спартак» — 2:1.
Турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги возглавляет череповецкая «Северсталь». Команда набрала 61 очко за 45 матчей. Первое место в Восточной конференции КХЛ занимает магнитогорский «Металлург», заработав 70 очков после 43 игр.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.