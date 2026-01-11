Скидки
Хоккей

Результаты матчей КХЛ на 11 января 2026 года

Сегодня, 11 января, прошли два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 января 2026 года:

«Трактор» – «Сибирь» — 4:1;
ЦСКА – «Спартак» — 2:1.

Турнирную таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги возглавляет череповецкая «Северсталь». Команда набрала 61 очко за 45 матчей. Первое место в Восточной конференции КХЛ занимает магнитогорский «Металлург», заработав 70 очков после 43 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
