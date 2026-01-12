Скидки
Хоккей

Игроки ЦСКА выталкивали соперника за борт, Полтапов вёл к победе. Лучшие фото с матча

Игроки ЦСКА выталкивали соперника за борт, Полтапов вёл к победе. Лучшие фото с матча
ЦСКА — «Спартак»
11 января в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. На 42-й минуте форвард Михаил Мальцев забил ответный гол «Спартака». На 53-й минуте Полтапов оформил дубль.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 49 очков за 43 матча. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, заработав 54 очка после 46 игр. На первом месте находится череповецкая «Северсталь» (61).

