Игорь Никитин прокомментировал победу ЦСКА в московском дерби КХЛ со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со столичным «Спартаком» (2:1).

— Парни провели неплохой матч. Были отрезки, где, может быть, не хватало эмоций. Командная победа.

— В последних семи матчах у команды только одно поражение. Насколько вы довольны командой на этом промежутке, насколько это тот ЦСКА, который вы хотели бы видеть?

— Победы победами, они все заслуженные, парни их заслужили — это самое главное. Задача – правильно к этому отнестись: не как к должному, а как к результату упорной работы. Это то, что делают ребята и для коллектива, который складывается тоже из побед. Это как медные трубы, которые коллектив должен пройти.

— Команда вошла в четвёрку. Если не смотреть в таблицу, насколько вам как тренеру важно иметь преимущество домашнего льда? Насколько это важно после не самого удачного старта регулярного сезона?

— Завтра ситуация в таблице уже может поменяться, потому что соперники, к примеру, выиграют свои матчи. Поэтому мы к этому относимся с уважением, но не зацикливаемся на этом, — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 49 очков за 43 матча. ЦСКА располагается на четвёртой строчке, заработав 54 очка после 46 игр. На первом месте находится череповецкая «Северсталь» (61).